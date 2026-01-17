ಹಾವೇರಿ: ‘ಕರ್ಜಗಿ ಓಂ 112’ ಹೆಸರಿನ ಹೋರಿ ಸಾವು

<p>ಹಾವೇರಿ: ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ಜಗಿ ಓಂ 112 ಹೆಸರಿನ ಹೋರಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಾವನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಜಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದೆ</p>.<p>ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಳಲುತಿದ್ದ ಹೋರಿ ಮುಂಜಾನೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತು ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅಕ್ರದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ಜಗಿ ಓಂ ಹೋರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹೋರಿಯ ಮಾಲೀಕ ಜಗದೀಶ ಮಣೆಗಾರ್ ಗರಡಿ ಕುಸ್ತಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂತು.. ಬಂತು.. ಗರಡಿ ಪೈಲ್ವಾನನ್ನ ಹೋರಿ ಎಂದು ಕೂಗಿದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೀಳು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>