ಸಾವಿರ ದಿನ: ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶ, ಹಕ್ಕುಪತ್ರ, ಇ–ಪೌತಿ, ದರಖಾಸ್ತ್, ಬಗರ್‌ ಹುಕುಂ ವಿತರಣೆ, ಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮರ್ಪಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:21 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:21 IST
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಫೆ. 14ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಪೆಂಡಾಲ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಫೆ. 14ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಲಡ್ಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
Haveri

