ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸವಣೂರ | ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ ರೋಗ: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತ

ಗಣೇಶಗೌಡ ಎಂ.ಪಾಟೀಲ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:54 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:54 IST
ಚಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಂಪರಾಗತ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಂಡು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಎಸ್.ಎನ್. ಶಾಮಣ್ಣ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ಚಳಿಗೆ ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಮುಸ್ತಾಕ್‍ಅಹ್ಮದ್‌ ಕೋಯ್ತೆವಾಲೆ ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ
