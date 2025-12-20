ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ: 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 87 ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ‍ಪತ್ತೆ

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಲಿಕಾ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದೂಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ
ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:16 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:16 IST
ಮಕ್ಕಳ ದುಡಿತ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಾಲ್ಯ ಉಳಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಒದಗಿಸಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಪೋಷಕರ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ
ಸಂತೋಷ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಯೋಜನಾ ಸೊಸೈಟಿ
Kalaburagi

