ಅಪ್ಪನ ಮುಂದೆ 11 ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಮಗಳು; ತಂದೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿ

<p>ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಪೋಷಕರು ವಿರೋಧಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮಕ್ಕಳೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಲೂ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೋರ್ವ ಯುವತಿ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕನ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಮಗಳು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಭಾವುಕಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ತಾನು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗದೆ ತಡವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮಗಳ ಆತಂಕವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ತಂದೆ, ಅವಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ, ಮಾತು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ. 'ಅಪ್ಪಾ, ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯನಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. </p><p>ಮಗಳ ಮಾತಿನಿಂದ ಕೋಪಗಳ್ಳದ ತಂದೆ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಭಾವುಕರಾಗಿ 'ಮಗಳೇ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಭಯಪಡುವಂತಹದ್ದು ಏನಿದೆ?' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉತ್ತರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಗಳು ಭಾವುಕಳಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಾಳೆ. </p><p>ಸಂಭಾಷಣೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ, ತಂದೆ 'ನಾನು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಅನೇಕರು, ತಂದೆ ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>