ಭಾನುವಾರ, 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಐನಾಪುರ ಸುತ್ತಲೂ ಲಘು ಭೂ ಕಂಪನ: ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭಾರಿ ಸದ್ದು 

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:13 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:13 IST
ಐನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವ ಸದ್ದಿಗಿಂತಲೂ ಜೋರು ಸದ್ದು ಹಾಗೂ ಲಘು ಕಂಪನದ ಅನುಭವ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಭೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ
ರಮೇಶ ಪಡಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಮುಖಂಡ
