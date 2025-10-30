ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homedistrictkalaburagi
ಚಿಂಚೋಳಿ: ಬಸವ ನಗರ ಜನರ ಗೋಳು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ!

ಅಂದವಾದ ರಸ್ತೆಗೆ ಮುಳ್ಳುಕಂಟಿಗಳೇ ಕಂಟಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:27 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:27 IST
ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಜಾಣ ಕುರುಡುತನ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿದೀಪ ಇಲ್ಲದೇ ಕತ್ತಲೇ ಗತಿ | ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೂಚನೆ
ಪುರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಂದಾಪುರದ ಬಸವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮುಳ್ಳುಕಂಟಿ ಮತ್ತು ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ
ಆನಂದಕುಮಾರ ಟೈಗರ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
KalaburagiChincholi

