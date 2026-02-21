ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಚಿಂಚೋಳಿ: ರೈತರೊಂದಿಗೆ ನಿಶಾಂತ ಗುಪ್ತಾ ಸಂವಾದ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:13 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:13 IST
ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪೆನಿಗೆ ವಾಲಮಾರ್ಟ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಿಎಸ್ ಆರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಿಶಾಂತ ಗುಪ್ತ ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ‌ನೀಡಿದರು
