ಚಿಂಚೋಳಿ | ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ– ಕ್ಷತ್ರೀಯ ಪರಿಷತ್

<p><strong>ಚಿಂಚೋಳಿ</strong>: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾವೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ 396ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿರುವ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಷತ್ರೀಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದಿಂದ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಜಮಖಂಡಿ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು, ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಧಾಕರ ಪಾಟೀಲ, ಶಹಾಜಿರಾವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ನಾಗರಾಜ ಸೇವತಕರ್, ಗಿರಿರಾಜ ನಾಟಿಕಾರ, ರವಿ ಪಾಟೀಲ, ಅಮರ ಲೊಡ್ಡನೋರ್, ಸುಧಾಕರ, ಅಶೋಕ ಮಂತನಗೊಟ್ಟಿ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.</p>