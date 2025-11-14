<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಉಡುಪಿಯ ಚಿರಾಗ್ ಪೂಜಾರಿ 200 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬಾಲಕರ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಚಿರಂತ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಚಿರಂತ್ 100 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>200 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಚಿರಾಗ್ 21.28 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದರು. ಶಾಟ್ಪಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಅನುರಾಗ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. 5 ಕಿ.ಮೀ. ರೇಸ್ವಾಕ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ವಿಲಾಸ್ ಗೌಡಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಒಲಿಯಿತು.</p>.<p>ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.</p>.<p class="Subhead">ಎರಡನೇ ದಿನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: 200 ಮೀ.: ಚಿರಾಗ್ ಪೂಜಾರಿ (ಉಡುಪಿ, ಕಾಲ: 21.28 ಸೆ.)–1, ಚಿರಂತ್ ಪಿ. (ಮೈಸೂರು)–2, ಆಯುಷ್ ಪ್ರಾಂಜಲ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ)–3. 400 ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್: ನಿತಿನ್ ಗೌಡ ಎಂ. (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಕಾಲ: 53.97ಸೆ.)–1, ಆಕಾಶ್ ಲಗಮಣ್ಣ ಹುಕ್ಕೇರಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ)–2, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ಯಾಕೋಡ್ (ಬಾಗಲಕೋಟೆ)–3. 1500 ಮೀ.: ಸಮರ್ಥ್ ಹೊಸಮನಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕಾಲ:4 ನಿ.2.65 ಸೆ.)–1, ದಕ್ಷ್ ಪಾಟೀಲ (ಬೆಳಗಾವಿ)–2, ಧನುಷ್ ಬಿ.ಎಸ್. (ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ)–3, 5 ಕಿ.ಮೀ. ರೇಸ್ವಾಕ್: ವಿಲಾಸ್ ಗೌಡ ಪಿ. (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕಾಲ: 24 ನಿ.28.53 ಸೆ)–1, ರಾಕೇಶ ಟಿ.ಎನ್( ಹಾವೇರಿ)–2, ಲೋಕೇಶ್ ಬಾಬು (ಮಂಡ್ಯ)–3</p>.<p class="Subhead">ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೊ: ಕಲ್ಲೊಳ್ಳೆಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ (ಬೆಳಗಾವಿ, 67.53 ಮೀ.)–1, ಪವನಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಎಂ, (ಬೆಂ. ಉತ್ತರ)–2, ಶುಭಂ ಕುರಡೇಕರ್ (ಬೆಳಗಾವಿ)–3. ಪೋಲ್ವಾಲ್ಟ್: ರೂಪೇಶ್ ಲಮಾಣಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಎತ್ತರ 3.10 ಮೀ.)–1, ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ (ಬೆಳಗಾವಿ)–2, ಸಾಹಿಲ್ ಖಾನ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ)–3. ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್: ದರ್ಶನ್ ಎಚ್, (ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ, ದೂರ: 14.07 ಮೀ.)–1, ಮನೀಷ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ)–2, ಶರವಣ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ)–3. ಶಾಟ್ಪಟ್: ಅನುರಾಗ್ (ಉಡುಪಿ, ದೂರ: 17.98 ಮೀ.)–1, ಲಿಖಿತ್ ಕೆ.ಆರ್. (ರಾಮನಗರ)–2, ಮನೋಜ್ ಎ.ಎಸ್. (ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ)–3.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>