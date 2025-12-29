ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಕಾರಣ: ಶಾಸಕ‌ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ

86 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ‘ಆದರ್ಶ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:51 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:51 IST
ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಸ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಧ್ಯೆಯ. ಈ ಬಾರಿ ಕೆಜಿಯಿಂದ ಪಿಜಿ ವರೆಗಿನ 86 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ
-ಗುರುಪಾದ ಕೋಗನೂರ, ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ
Kalaburagi

