ಕಲಬುರಗಿ | ಸೇವಂತಿಗೆ, ಗೋಬಿ ಬೆಳೆದು ಕೈತುಂಬ ಆದಾಯ

20 ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖಾಜಾ ಕೋಟನೂರ ರೈತ ಶಾಂತವೀರ
ಮನೋಜ ಕುಮಾರ್ ಗುದ್ದಿ
Published : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:34 IST
Last Updated : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:34 IST
ವಿಠ್ಠಲ ದಂಗಾಪುರ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಗೋಬಿ 
ಸಂತೋಷ ಇನಾಮದಾರ್
ಸೇವಂತಿಗೆಯು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು ₹ 1.20ನಂತೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತರುತ್ತೇವೆ. ಸಸಿ ನೆಟ್ಟ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಹೂವಿನ ಇಳುವರಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವರಮಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ಶಾಂತವೀರ ದಂಗಾಪುರ ರೈತ ಖಾಜಾ ಕೋಟನೂರ
