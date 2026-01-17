ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
ಕಲಬುರಗಿ | ಕಾಲುಬಾಯಿ ಲಸಿಕೆ; ಶೇ 96 ಗುರಿ ಸಾಧನೆ

ಎಂಟು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಲಸಿಕಾಕರಣ; 7 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 1,093 ರಾಸುಗಳ ಸಾವು
ಕಿರಣ ನಾಯ್ಕನೂರ
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 6:40 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 6:40 IST
ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗ ತಡೆ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
ಎತ್ತಿನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗ ಬಾಧಿತ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದಮೂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎತ್ತು  (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
