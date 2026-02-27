ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಲಬುರಗಿ: ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ 75ನೇ ಜಾತ್ರೆ

ಚಿಂಚೋಳಿ: ಜಾತ್ರೆಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವೈಭವದ ರಥೋತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:47 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:47 IST
ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಚಿಂಚೋಳಿಯ ಭಕ್ತ ಕೋರೆಪ್ಪನ‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಾ ಮನೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನಂಬಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಭವ ರೋಗ ಕಳೆಯುವ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ದಿಯ ಜಾಗೃತ ನೆಲೆವೀಡಾಗಿದೆ
– ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠ ಹಾರಕೂಡ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

