ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪುರ: ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಗೋಪಾಲ ಕಾವಲಿ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ
ಶಿವಾನಂದ ಹಸರಗುಂಡಗಿ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:01 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:01 IST
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಹಾರಾಜರು
