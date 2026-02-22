ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುವುದೇ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ?

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್‌ನತ್ತ ಜನರ ನೋಟ; ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು
ಮನೋಜ ಕುಮಾರ್ ಗುದ್ದಿ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:21 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:21 IST
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ₹ 1500 ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೂಲಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು
- ಸುನೀಲ ಮಾನಪಡೆ, ಯುವ ಹೋರಾಟಗಾರ
ಬೇಸಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದೇ ದುಸ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೌಂದರೀಕರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಸಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದಿರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ರಸ್ತೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಬೇಕು
- ಹೇಮಾ ನವಲಗುಂದ, ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಕಲಬುರಗಿ
KalaburagiBudgetBudget Expectations

