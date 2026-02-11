ಕಲಬುರಗಿ: ಪಿಸ್ತೂಲ್‌ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮುಖಂಡ ಡಾನ್ಸ್‌!

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಲಪುರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಮತಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹಿಡಿದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಕೈ’ ಮುಖಂಡನ ನಡೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮತಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಅಫಜಲಪುರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಎಂ.ವೈ.ಪಾಟೀಲ ಆಪ್ತರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರೂ ಹೌದು.</p>.<p>ಮತಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ‘ಧುರಂಧರ್’ನ ಹಾಡಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿದೆ. ನಗರದ ಬಾಂಬೂ ಬಜಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾರಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಕಂಡಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಆಟಿಕೆ ಬಂದೂಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಪರವಾನಗಿಯುಳ್ಳ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ‘ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ. ಅವರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>