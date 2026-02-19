ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಕಲಬುರಗಿ: ವಸತಿ ನಿಲಯ–4ರಲ್ಲಿ ಮೂಲ‘ಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆ’

ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಶೌಚಾಲಯ, ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು
ಓಂಕಾರ ಬಿರಾದಾರ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:58 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಲಬುರಗಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ–4ರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು
ಕಲಬುರಗಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ–4ರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು
ಕಲಬುರಗಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ–4ರ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗಲೀಜು
ಕಲಬುರಗಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ–4ರ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗಲೀಜು
- ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಲೀಜು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಟ್‌ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಾರ್ಡನ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ–4
Kalaburagi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT