T20 WC: ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೂಪರ್ 8ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಐಸಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 'ಸೂಪರ್ 8'ರ ಹಂತಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಸೂಪರ್ 8ರ ಹಂತವನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು 'ಎ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. </p><p>'ಬಿ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿವೆ.</p>.T20 WC | ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದ ಅಭಿಷೇಕ್; ದುಬೆ ಮಿಂಚು: ಭಾರತ ಅಜೇಯ ಓಟ.T20 WC: ಸೂಪರ್ 8ಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜು; ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. <p><strong>ಸೂಪರ್ 8ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಂತಿದೆ:</strong></p><p>ಫೆ.21: </p><p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಕೊಲಂಬೊ, ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ</p><p>ಫೆ.22: </p><p>ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಕ್ಕೆ</p><p><strong>ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ</strong></p><p>ಫೆ.23: </p><p>ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಮುಂಬೈ, ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ</p><p>ಪೆ.24: </p><p>ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಪಲ್ಲಿಕೆಲೆ, ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ</p><p>ಫೆ.25: ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಕೊಲಂಬೊ, ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ</p><p>ಫೆ.26: </p><p>ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಕ್ಕೆ</p><p><strong>ಭಾರತ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಚೆನ್ನೈ, ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ</strong></p><p>ಫೆ.27:</p><p>ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಕೊಲಂಬೊ, ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ</p><p>ಫೆ.28:</p><p>ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಪಲ್ಲಿಕೆಲೆ, ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ</p><p>ಮಾ.1:</p><p>ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ದೆಹಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಕ್ಕೆ</p><p><strong>ಭಾರತ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತ, ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ</strong></p><p>ಫೆಬ್ರುವರಿ 21ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 1ರವರೆಗೆ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಿಗದಿಯಾಗಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 4 ಹಾಗೂ 5ರಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. </p><p><strong>ಸೂಪರ್ 8 ಗುಂಪುಗಳ ವಿಂಗಡನೆ:</strong></p><p><strong>'ಎ' ಗುಂಪು</strong></p><ul><li><p>ಭಾರತ, </p></li><li><p>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, </p></li><li><p>ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, </p></li><li><p>ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ </p></li></ul><p><strong>'ಬಿ' ಗುಂಪು</strong></p><ul><li><p>ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್,</p></li><li><p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್,</p></li><li><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ,</p></li><li><p>ಶ್ರೀಲಂಕಾ</p></li></ul>