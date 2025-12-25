ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್‌ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್‌ಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಗ: ಡಾ.ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್

ಕೆಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:56 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:56 IST
ಕೆಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿಗೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್‌ ಆಗಲ್ಲ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 31ರೊಳಗೆ ₹4000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವ ಗುರಿಯಿದೆ
ಡಾ.ಅಜಯ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಕೆಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Kalaburagi

