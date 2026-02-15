India vs Pakistan ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಾ, ಇಲ್ವಾ? ಕೊಲೊಂಬೊದ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ಹೀಗಿದೆ

<p>ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷತ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಹವಾಮಾನದ ವೈಪರೀತ್ಯ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p>ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂಬ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳು ಬಗೆಹರಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭದ ಮೇಲೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.</p><p><strong>ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಕೊಲೊಂಬೊದ ವಾತಾವರಣ?</strong></p><p>ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ 96ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಕ್ಯೂವೆದರ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ನೀಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, 7 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಅದು ಶೇ 9ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.</p><p>ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಂಭವ ಇಲ್ಲವಾದರೂ, ದಿನವಿಡೀ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಪಿಚ್ ಒದ್ದೆಯಾದರೆ, ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಓವರ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಅರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ.</p><p><strong>ಮಳೆ ನಿಂತ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಪುನರಾರಂಭ</strong> </p><p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ, ಮಳೆ ನಿಂತ 20 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೊಂಬೊದ ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಮೈದಾನವನ್ನು ಮರಳಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>