ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಲಬುರಗಿ: ಮೃತ ನೌಕರರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ₹ 2.30 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:26 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:26 IST
ನಿಧನರಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಆಂತರಿಕ ಗುಂಪು ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹ 10 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ₹ 12.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಿಂದ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ ಆಗಿದೆ
ಡಾ.ಸುಶೀಲಾ ಬಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕೆಕೆಆರ್‌ಟಿಸಿ
KalaburagiKSRTC

