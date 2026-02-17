ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕೋರವಾರ ಅಣಿವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ | ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶ ಇಂದು: ಭವ್ಯರಥೋತ್ಸವ ನಾಳೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:45 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:45 IST
ಈ ಭಾಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೋರವಾರ ಜಾತ್ರೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ– ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು
ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಪಾಟೀಲ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಕೋರವಾರ
Kalaburagijatre

