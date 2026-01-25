ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ನಾಯಕತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನ್ವೀಕ್ಷಿಕಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಪೂರ್ತಿ: ವಿಂದುಸಿಂಗ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 6:52 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 6:52 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಾಷ್ಟ್ರ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಸಾಧರಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ನಾಯಕತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವೀಕ್ಷಿಕಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನಗೊಂಡಿರುವ ಸಮಿತಿಯ ವಿನೂತನ ಹೆಮ್ಮೆ
ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಸೇಡಂ ಸಂರಕ್ಷಕ ಕೆಬಿಬಿಎಸ್ ಸಮಿತಿ
Kalaburagi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT