ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Homedistrictkalaburagi
ಕಲಬುರಗಿ: ನಾಗಾವಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಕರೆನ್ಸಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:15 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:15 IST
ಚಿತ್ತಾಪುರದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪತ್ತೆಯಾದ ಮಲೇಷಿಯಾದ ನಾಣ್ಯಗಳು
ಚಿತ್ತಾಪುರದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪತ್ತೆಯಾದ ಮಲೇಷಿಯಾದ ನಾಣ್ಯಗಳು
Yallammana Jathre

