ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಮಂಗಲಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹಸಿರುಮಯ: ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಶಾಲಾವನ ನಿರ್ಮಾಣ

ಗುಂಡಪ್ಪ ಕರೆಮನೋರ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:40 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶಾಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರು
ಶಾಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರು
ಸಂತೋಷ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ
ಸಂತೋಷ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ
ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಊರಿನ ಜನರ ಸಹಕಾರವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಶಾಲೆ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಸಂತೋಷ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ
ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಶಾಲೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾಮುಂದು, ತಾಮುಂದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಸುರೇಶ ಮಡಿವಾಳ, ಶಿಕ್ಷಕ
Govt schoolKalburgi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT