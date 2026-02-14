ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

3–4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಘತ್ತರಗಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಚಾಲನೆ: ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:08 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಗಾಣಗಾಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
– ಎಂ.ವೈ.ಪಾಟೀಲ ಶಾಸಕ
Kalaburagi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT