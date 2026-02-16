ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಇಂದಿನ ತುರ್ತು: ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:20 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:20 IST
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯು ಈ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ
ಪ್ರೊ.ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ
ಶಿವಲಿಂಗಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಸಾಗರ
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾವಿರು ಶಿವಭಕ್ತರು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಗೀತಾನಗರದದ ಅಮೃತ ಸರೋವರ ರಿಟ್ರೀಟ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ಗೆ ಭಾನುವಾರ ಭಕ್ತರು ಹರಿದು ಬಂದರು. ಮೀನಾಕಾರಿ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ್ದ 30 ಅಡಿಯ ಸ್ವರ್ಣಶಿವಲಿಂಗ ದ್ವಾದಶ ಲಿಂಗಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ದಿನವಿಡೀ ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡುಬಂತು. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂದೇಶ ಆಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವ ಸಾರಿದರು. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಣ್ಣು–ಹಂಪಲ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಗೀತಾ ನಗರದ ತನಕ ಕೆಕೆಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
