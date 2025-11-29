ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ’ಗೆ ಕೊರತೆ ಕಾಯಿಲೆ

ಕಲ್ಯಾಣದ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 115 ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ
ಭೀಮಣ್ಣ ಬಾಲಯ್ಯ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:41 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:41 IST
ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಡಾ.ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕ್ಯಾತನಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಲಬುರಗಿ
kalaburgiHealth

