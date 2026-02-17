ಯಡ್ರಾಮಿ | 19 ವರ್ಷದಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಕೋಳ ಶಾಲೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರದಾಟ

19 ವರ್ಷದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ
ಭೀಮರಾಯ ಘತ್ತರಗಿ ಕಡಕೋಳ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಇತರೆ ಸೌಕರ್ಯ ಸಹ ಇಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?
ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
- ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮರಗಾನೂರ ಹರವಾಳ ಹಂಚಿನಾಳ ಎಸ್.ವೈ ಸೇರಿ ಮೂರು ಶಾಲೆಗಳು ಜನವಸತಿ ಬಿಟ್ಟು ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಹಾಕಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ ಪಾಟೀಲ ಹರವಾಳ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ