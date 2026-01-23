ಅಫಜಲಪುರ: ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕನಿಂದ ₹1.51 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ

<p><strong>ಅಫಜಲಪುರ</strong>: ‘ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಭೀಮರಾಯ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಮಾನಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ₹1.51 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮೀಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕರೂಟಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚೆಕ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಠಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮೀಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕರೂಟಿ, ಖಜಾಂಚಿ ರಾಚಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರುಬಾಳ ಜಕಾಪೂರ, ಸದಸ್ಯ ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ಭುಯ್ಯಾರ, ಬಸವರಾಜ ಮುಜಗೊಂಡ, ಮಹೇಶ ಪ್ಯಾಟಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹಳಗೋದಿ, ಬಾಳಪ್ಪ ಸಂಬಾಳೆ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸಂಬಾಳೆ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>