ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಥರಗುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಚಳಿ

ಒಂದಂಕಿಗೆ ಕುಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಗಡಗಡ ನಡುಗಿಸುವ ಚಳಿ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:16 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತೀವ್ರ ಚಳಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವೃದ್ಧರು ರೋಗಿಗಳು ಉಬ್ಬಸದಿಂದ ಬಳಲುವವರು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು
ಡಾ.ಕೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್‌ಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ.
Kodagu

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT