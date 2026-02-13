ಮಡಿಕೇರಿ | ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎದುರಿಸಿ–ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್‌

<p><strong>ಮಡಿಕೇರಿ</strong>: ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೂಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅಧಿಕೃತ ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿರುವ ₹ 37 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಏಕಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿಯೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿರುವ ಹಣ ₹ 180 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನೂ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೆ, ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೆ 100 ಪುಟಗಳ ಬೃಹತ್ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕೇವಲ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಇವೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ತೀವ್ರತರವಾಗಿ ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಹಣ, ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಒಡವೆ ಗಿರವಿ ಇಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಂಧುಗಳ ಬಳಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕೆಲಸದ ಹಣ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊರರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದವರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಿಲ್ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿ’ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಕೃಷ್ಣ, ಎ.ಜಿ.ಸುರೇಶ್, ರವಿ ಚೆಂಗಪ್ಪ, ಸಣ್ಣೇಗೌಡ, ಎಂ.ಕೆ.ಚೆಂಗಪ್ಪ, ರವೀಂದ್ರ ರೈ, ಕೆ.ಬಾಬು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿ ಬರಬೇಕಿರುವುದು ₹ 37 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿರುವುದು ₹ 180 ಕೋಟಿ ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>