ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಎಲ್ಲರೂ ವಿಮೆ ಪಡೆಯಬೇಕು: ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾಲೋಚಕ ನಬಿ ಸಲಹೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:26 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:26 IST
ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಸಮೀಪದ ಹೇರೂರು ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು‌.
Kodagu

