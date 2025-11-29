ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಡಿಕೇರಿ: ಅಳಿದು ಹೋದವರ ಗೋರಿಗಳೂ ಅಳಿವಿನತ್ತ

ಮುಳ್ಳುಗಂಟಿ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಮಾಧಿಗಳು
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:44 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:44 IST
ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗೋರಿಗಳ ಕೆಲವು ಫಲಕಗಳು ಮಡಿಕೇರಿ ಕೋಟೆಯೊಳಗಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ

ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗೋರಿಗಳು ಹೂತು ಹೋಗಿದ್ದು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗೋರಿಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಈಗ ಕಾಡು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎನಿಸಿದೆ
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗೋರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ನಾಶವಾಗುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗೋರಿಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಡುಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎನಿಸಿದೆ
ಕೆ.ಟಿ.ಬೇಬಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ
ನೂರಾರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗೋರಿಗಳು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಹಿಂಭಾಗ ಇದೆ. ನಗರಸಭೆ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯಾನವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು.
ಕೆ.ಟಿ.ಬೇಬಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್‌ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಆಯುಕ್ತ.
ಎಚ್.ಆರ್.ರಮೇಶ್ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ.
ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ ಗೋರಿಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು
ಎಚ್.ಆರ್.ರಮೇಶ್ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ.
