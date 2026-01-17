<p><strong>ಮಡಿಕೇರಿ</strong>: ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಗೊತ್ತಿರದ, ಶಂಕಾಸ್ಪದ ಆನ್ಲೈನ್ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಎನ್.ಬಿಂದುಮಣಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ವೇಳೆ ಅವರು ಈಚೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೊಡಗಿನ ಯುವತಿಯರ ಕುರಿತು ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಗಳಿರುವ ಲಿಂಕ್ವೊಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ದೂರುಗಳು ಬಂದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಈ ಬಗೆಯ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಬಾರದು. ಮತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳು ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1930 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕಳೆದು ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತೋಟಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುರಿತು ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ದತ್ತಾಂಶ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತೋಟಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಅಪ್ಪನನ್ನೇ ಕೊಂದ ಪ್ರಕರಣ; ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ</strong></p><p>ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುದಿ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಅಪ್ಪನನ್ನೆ ಕೊಂದು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ‘ಹನಿಟ್ರ್ಯಪ್’ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಲ್ ವಂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 8 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>