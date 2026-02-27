ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ | ಪಟ್ಟಣ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ, ಇನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ
ಲೋಕೇಶ್ ಡಿ.ಪಿ
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:54 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:54 IST
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಸ ಬಿಸಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚರಂಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯ ಹಳೆ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ನಿವೇಶನದ ಬಳಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿದೆ
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ. 
Kodagu

