ಬುಧವಾರ, 28 ಜನವರಿ 2026
ವಿರಾಜಪೇಟೆ | ಕುಟುಂಬದ ಉಳಿವಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಯಬೇಕು–ಪಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್

ಅಮ್ಮತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಜನವರಿ 2026, 7:17 IST
Last Updated : 28 ಜನವರಿ 2026, 7:17 IST
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
 ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಮ್ಮತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.
Kodagu

