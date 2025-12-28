ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ‘ನರೇಗಾ’: ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ

ಧನ್ವಂತರಿ ವನ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧಾಲಯ * ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್.
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:55 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:55 IST
ಕನಮನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಧನ್ವಂತರಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಇಒ ಎಚ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದರು
ಕನಮನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಬೆಳೆಸಿರುವ ಕರೀಬೇವು ಸಸಿ
ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಧನ್ವಂತರಿ ವನವು ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.