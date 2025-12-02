ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ತಡೆದು ಖರೀದಿಗೆ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:14 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:14 IST
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಳಬಾಗಿಲು ಅಂಗಡಿಯೊಂದರ ಮುಂದೆ ಸೇರಿರುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು
