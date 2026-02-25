ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
district

ಗೋಷನ ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ: ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
Published : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:11 IST
Last Updated : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:11 IST
ಗೋಷನ ಕೆರೆಯ ರಾಜಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಸಹ ಮುಚ್ಚಿರುವುದು.
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

