ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕೊತ್ತೂರು ಹಠಾವೋ ಕೋಲಾರ ಬಚಾವೋ: ಬಣಕನಹಳ್ಳಿ ನಟರಾಜ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ‌ಘಟಕಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ: ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರ ಆಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:23 IST
Last Updated : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:23 IST
ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಈ ಶಾಸಕರು ಮುಳಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಇಂಥವರನ್ನು ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ?
–ಬಣಕನಹಳ್ಳಿ ನಟರಾಜ್‌, ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ
kolar

