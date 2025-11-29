ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
kolar
ಕೆಜಿಎಫ್‌ | ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕದ ಮೇಲೆ ವಾಹನಗಳ ತಿರುವು: ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಆತಂಕ

ವಾಹನ ಸವಾರರಿಂದ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಆರೋಪ
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:44 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:44 IST
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. 
ಗಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ
kolarRoad Accident

