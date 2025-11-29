ಕೆಜಿಎಫ್‌ | ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕದ ಮೇಲೆ ವಾಹನಗಳ ತಿರುವು: ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಆತಂಕ

<p><strong>ಕೆಜಿಎಫ್:</strong> ಬೆಮಲ್ ನಗರದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವರರು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ತಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ರೀತಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಕೋರಮಂಡಲ್ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಎಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಮಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಕಚೇರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರಿಂದ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್–ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವವರು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಾಂಗಣ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವವರು, ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆಮಲ್ ಆಲದ ಮರದ ಬಳಿ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಪಡೆದು ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬೆಮಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆವರೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೂ ಟರ್ನ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರು, ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕವನ್ನೇ ದಾಟಿ, ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ‘ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಮೂರು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಎಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ನೇರವಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ಹೋಗಿಬರುವವರು ಉಬ್ಬನ್ನು ನೋಡದೆ, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಉಬ್ಬಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು, ಉಬ್ಬು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಫಲಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. </blockquote><span class="attribution">ಗಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>