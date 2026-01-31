ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
ಕೋಲಾರ | ತಪ್ಪು ಖಾತೆಗೆ ₹ 13.75 ಲಕ್ಷ: ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಆದೇಶ

30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 5:32 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 5:32 IST
Kolara

