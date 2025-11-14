ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಶಾಸಕರು

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನ ತೋರಿದರೆ ಕ್ರಮ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:09 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:09 IST
ದಿಶಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ತಮ್ಮನ್ನು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂ.ಆರ್‌.ರವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Kolara

