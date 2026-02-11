ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
kolar
ಕೋಲಾರ: ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:57 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:57 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗದ ವಿಫಲವಾದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು.
– ಎಂ.ಆರ್‌.ರವಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
kolar

