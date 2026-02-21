ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ: ಕುರ್ಕಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:58 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:58 IST
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ನಡೆದಿರುವುದು
