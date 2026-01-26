ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಕೋಲಾರ| ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿ ಆರೇಳು ಜೀವಗಳ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಮಹಿಳೆ

ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 5:27 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 5:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಡಾ.ಎಂ.ಜಗದೀಶ್
ಡಾ.ಎಂ.ಜಗದೀಶ್
Kolara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT