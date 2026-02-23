ಶಿವಾರ ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟ

<p><strong>ಮಾಲೂರು</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವಾರ ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 1979-1982ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಷಾಪುರು ಗ್ರಾಮದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಕ್ ಅಹಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ನೇಹವೆಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಬಂಧನ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ, ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಗೆಳೆಯರೇ ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲಕು ಹಾಕಿದರು. ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಚಾರಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ, ಬೆಮಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಯಶೋಧಮ್ಮ, ಲಲಿತಾಂಬ, ಎ.ಸಿ.ರತ್ನಮ್ಮ, ಶಂಕರ್ ಆರ್, ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಗಾಯಿತ್ರಮ್ಮ, ವಿಶಾಲಕ್ಷಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>