ಸೋಮವಾರ, 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕೋಲಾರ ‌| ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಹಿಂದುತ್ವ ವಿಚಾರ ತಡೆ ಅಸಾಧ್ಯ: ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:12 IST
Last Updated : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:12 IST
ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ
ದೇಶ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವವರು ಕೂಡ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ‘ನಮಸ್ತೇ ಸದಾ ವತ್ಸಲೆ ಮಾತೃಭೂಮೇ’ ಎಂದೇಳುವ ಭಾರತಮಾತೆ ಸುಪುತ್ರ. ಅದು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ತಾಕತ್ತು
ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣಾ ವೇದಿಕೆ
kolar

